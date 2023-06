Male incurabile, odontoiatra perde la vita a 44 anni

Un'altra giovane vita è stata interrotta troppo presto da un male incurabile e, questa volta, a essere in lutto sono ben due le province, quella di Pordenone e Treviso. Martina Barzan è mancata all'affetto dei suoi cari lunedì 5 giugno: aveva 44 anni e, da dicembre 2021, le era stato diagnosticato un tumore contro cui ogni cura si è rivelata vana. Tornata a vivere a casa dei genitori, nel Pordenonese, nelle ultime settimane aveva chiesto più volte al padre di aiutarla a salvarsi.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Martina lavorava come odontoiatra nello studio Dentalcoop di Treviso, in Strada Ovest. Laureata in Odontoiatria all'Università di Padova, è sempre stata una persona solare e positiva, non solo nell'ambiente lavorativo ma anche dopo la diagnosi della malattia. In molti la ricordano per il suo carattere deciso e determinato. Poche settimane fa Martina aveva ricevuto la visita di un compagno di università che aveva voluto starle vicino e darle un po' di conforto nei giorni in cui la malattia era peggiorata. Domani, mercoledì 7 giugno, sarà il giorno dei funerali, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale dei santi Ilario e Taziano a Torre di Pordenone, dove Martina giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di Pordenone. A piangerla ci saranno la mamma Rita, papà Giovanni, zii, cugini, amici e parenti tutti. Questa sera, martedì 6 giugno, alle ore 19 il Santo Rosario in sua memoria.