Viaggio di maturità a Pag, sette studenti positivi al Covid

Sono in isolamento domiciliare con le loro famiglie i sette 19enni di Mogliano Veneto risultati positivi al Coronavirus dopo essere rientrati dalla vacanza di maturità sull'isola di Pag, in Croazia.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", cinque di loro erano tutti nella stessa classe del liceo Berto di Mogliano, si erano diplomati a fine giugno. A risultare contagiati però ci sono anche un giocatore del Mogliano Rugby, compagno di scuola dei cinque giovani, e un'altra ragazza moglianese. Promossi alla maturità, gli studenti del Berto avevano prenotato la vacanza ancora a settembre dell'anno scorso. Nonostante l'emergenza Covid hanno deciso di partire. Tornati in Italia il 31 luglio, hanno deciso volontariamente di sottoporsi al test del tampone pur non avendo sintomi riconducibili al virus. Alcuni ragazzi hanno pagato per sottoporsi al test, altri hanno potuto farlo gratis. Su una comitiva di 8 ragazzi di 19 anni, 7 sono risultati positivi. Immediato l'isolamento domiciliare anche per familiari e contatti stretti. Sui Instagram alcuni giovani hanno sdrammatizzato pubblicando foto della vacanza con didascalie di questo tono: «Maturità ci hai portato positività» o «Sì facciamo bene perché, oggi siamo vivi, domani chi lo sa?» citando Vasco Rossi. La verità è che i sette nuovi giovani positivi hanno portato Mogliano ad avere quasi lo stesso numero di contagi a inizio dell'emergenza Coronavirus, sono 9 infatti i moglianesi positivi nelle ultime ore. Un mini-focolaio che andrà costantemente monitorato nei prossimi giorni.