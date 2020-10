«No al maxi polo logistico»: sit-in e raccolta firme a Casale sul Sile

Sit-in contro l'eco-mostro a Casale sul Sile. Lo scorso fine settimana, il coordinamento "No Maxi Polo" ha organizzato una due giorni di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per illustrare le motivazioni del no all'ecomostro, con tanto di gazebo, plastici dimostrativi e un'iniziativa originale: dei palloncini colorati, sono stati elevati fino alle altezze che dovrebbe raggiungere il maxi-polo logistico, in modo da far capire l'impatto dell'intervento alla cittadinanza.

