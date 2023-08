McDonald's apre un nuovo fast food lungo la Feltrina

Un nuovo McDonald's sarà aperto a inizio 2024 in provincia di Treviso: l'area scelta è quella di Volpago del Montello, lungo la Feltrina, a pochi metri di distanza dal casello della Superstrada Pedemontana Veneta e davanti alla nuova area commerciale "Montello Hill".

Ad oggi la catena di fast food è presente a Treviso, Silea, San Vendemiano, Castelfranco Veneto e Cornuda. Il punto vendita di Volpago diventerà quindi il sesto nella Marca, molto vicino a Montebelluna rimasta una delle città più grosse della provincia non ancora raggiunte dal colosso statunitense. L'Ascom locale non ha accolto di buon occhio l'annuncio della nuova apertura mettendo in guardia i commercianti locali dello stesso settore sul rischio di venire danneggiati dall'arrivo del nuovo fast food. Nel area commerciale "Montello Hill" aprirà infatti il PinUp, american diner in stile Anni '50 diventato famoso per i suoi hamburger e l'atmosfera ricercata. Non certo un fast food quindi ma il menu proposto e i prezzi ridotti di McDonald's rischiano di far perdere una parte di clienti al locale. In molti però hanno accolto con favore la nuova apertura che porterà nuovi posti di lavoro e un'offerta competitiva in una zona della provincia strategica.