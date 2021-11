Ponzano, mensa scolastica non pagata dai genitori: «Controlli in arrivo»

Dopo Treviso, anche il Comune di Ponzano Veneto si è trovato a dover far fronte alle morosità di alcune famiglie che non stanno pagando i servizi della mensa scolastica.

«Certo - spiega il sindaco Antonello Baseggio -, le irregolarità sono di gran lunga inferiori rispetto a Treviso dove il numero di studenti è molto più alto. Il rispetto delle regole però deve essere la linea guida comune a tutti e tutto». Dai controlli della ditta Euroristorazione, la stessa che aveva denunciato gravi difficoltà presso gli istituti di Treviso, sono emerse anche a Ponzano situazioni di mancati pagamenti: genitori con rinnovo sospeso per morosità precedenti, studenti che hanno terminato la scuola senza che le famiglie finissero di pagare il servizio mensa e varie altre posizioni debitorie.

Valutata la situazione, il sindaco ha inviato a tutte le famiglie dell'istituto comprensivo comunale una lettera in cui annuncia controlli e verifiche a partire dai prossimi giorni. Una volta individuate le famiglie non in regola, l'amministrazione farà partire le lettere di convocazione nella speranza di risolvere il tutto nel minor tempo possibile. In caso di genitori con gravi indisponibilità economiche, gli uffici dei Servizi sociali saranno a loro disposizione per un servizio di chiarimento e supporto.