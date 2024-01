Microtunneling per la fognatura, lavori sul Put: modifiche alla viabilità

Nuovo tassello per la realizzazione della fognatura di Treviso che attraversa Ponte della Gobba: il cantiere entrerà nei prossimi giorni in centro storico, allestito a ridosso di Viale Tasso lungo il Put cittadino. Inevitabili le modifiche alla viabilità studiate e concordate da Alto Trevigiano Servizi con l'amministrazione comunale. L'obiettivo è quello di portare avanti i lavori e limitare al minimo i disagi alla circolazione veicolare e pedonale.

L'intervento

Il cantiere prevede le seguenti fasi: nella settimana dal 29 gennaio inizieranno i lavori preparatori al cantiere; verranno trasportati i materiali necessari ai lavori e l’impresa predisporrà i lavori di allargamento della sede stradale. Domenica 4 febbraio verrà installata la segnaletica per avvisare del restringimento della carreggiata, pur mantenendo il transito veicolare in due corsie. Lunedì 5 febbraio inizieranno i lavori nel cantiere. Il cantiere avrà una durata di circa sei mesi, il suo completamento darà la possibilità ai cittadini di beneficiare di un servizio che è in fase di sviluppo e che garantirà tutela e salvaguardia dell’ambiente circostante. Per poter procedere con i lavori, si avvisa la cittadinanza di Treviso che l’area di sgambatura verrà chiusa temporaneamente e l’attraversamento pedonale sul lato sinistro della carreggiata potrà essere fatto solo all’altezza del parcheggio Dal Negro.

I commenti

«La nuova fognatura nel centro storico di Treviso è una sfida per il nostro territorio - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Sandro Zampese -.G razie a un efficiente lavoro di squadra tra il Comune e Ats, è stata cercata e trovata una soluzione innovativa che sarà in grado di garantire migliori servizi ai nostri cittadini. L'intervento al Ponte della Gobba dà inizio alla fase cruciale. Grazie alla collaborazione con gli uffici di Ats è stato messo a punto un piano volto a limitare i disagi ai cittadini e agli automobilisti».

Il direttore di Alto Trevigiano Servizi, Pierpaolo Florian, conclude: «Sono sicuro che grazie al lavoro che verrà fatto da Ats, i cittadini potranno beneficiare di un servizio che potrà rendere la vita del singolo migliore e soprattutto sostenibile che avrà un occhio di riguardo verso l’ambiente circostante».