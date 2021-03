Festa della donna: mimose per ospiti e operatrici delle Rsa

Trentasette piante sono state consegnate dal sindacato dei pensionati Spi Cgil di Treviso in altrettante strutture della provincia per festeggiare l'8 Marzo

Per la Giornata internazionale dei diritti della donna, il sindacato Spi Cgil di Treviso ha donato una pianta di mimosa a 37 strutture residenziali per anziani della Marca, per omaggiare ospiti e operatrici. Una tradizione che dura ormai da anni, interrotta solo nel 2020 a causa dello scoppio della pandemia. Fino al 2019 ogni anno venivano distribuite più di 4mila mimose. Quest’anno, invece, viste le restrizioni e le misure di sicurezza da adottare, si è deciso di donare un’unica pianta di mimosa per ogni struttura, consegnata dal Sindacato dei Pensionati ai vertici delle Rsa all’esterno degli edifici.

«Abbiamo voluto omaggiare - dichiara Vigilio Biscaro, segretario generale dello Spi Cgil di Treviso - tutte le donne delle strutture residenziali per anziani. Da un lato le ospiti, che nel corso dei decenni hanno vissuto in prima persona i cambiamenti della società italiana e hanno combattuto le battaglie per i loro diritti. Dall’altro le operatrici e il personale sanitario e medico, donne lavoratrici che, con competenza e dedizione, sono protagoniste della lotta alla pandemia all’interno delle Rsa. Insieme a loro il sindacato, vuole continuare sulla strada delle rivendicazioni per raggiungere la piena parità nell’istruzione, nel lavoro, in famiglia». Il segretario generale Vigilio Biscaro ha consegnato personalmente la mimosa a Casa Marani, alla sede di Villorba, nelle mani di Daniela Zambon, presidente del Cda dell’Ipab. Una visita che è stata anche l’occasione per salutare, sebbene dall’esterno della struttura, i tanti ospiti che hanno accompagnato gli ultimi anni di vita della madre, scomparsa lo scorso dicembre