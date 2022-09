Mogliano Veneto, iniziati i lavori per la nuova pista ciclopedonale

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di realizzazione dell’importante pista ciclopedonale in Via Roma, nel tratto compreso tra Via Magenta e Via Vittorio Veneto a Mogliano. Dopo la fase di progettazione a cura dell’Ing. Pierangelo Soligo, in collaborazione con l’Ufficio Lavori Pubblici, e la lunga fase di espropriazione delle aree private per la realizzazione della pista, sono iniziati i lavori che avranno una durata presunta di circa 6 mesi, ad opera dell’impresa appaltatrice Cantieri Bortolato srl.

L’opera, che ha un quadro economico di 550mila euro, gode di co-finanziamento da parte della Regione del Veneto di 247.500 euro, ottenuto grazie alla partecipazione al bando regionale “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”. La pista ciclopedonale lunga circa 650 metri sarà realizzata in parte andando a tombinare con un tubo scatolare molto grande il fosso esistente, per non andare a rovinare i giardini delle case che si affacciano su Via Roma, e ove possibile sarà realizzata invece su campo agricolo, salvaguardando il fossato esistente.

«Con soddisfazione sono partiti i lavori di una fondamentale opera che andrà a mettere in sicurezza un tratto di strada molto stretto e pericoloso. Si va quindi a realizzare un tratto di ciclabile che completerà il collegamento tra Mogliano e Gardigiano, mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale» dichiara sodisfatto il Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato.