Inaugurati i lavori di riqualificazione della palestra comunale e degli impianti sportivi di Campocroce

Grande soddisfazione questa mattina, sabato 9 marzo, a Campocroce di Mogliano Veneto, durante la cerimonia dei lavori di riqualificazione della palestra comunale “A. Vespucci” e dei vicini impianti sportivi situati in Via Chiesa Campocroce. Con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la sicurezza degli impianti sportivi a disposizione della comunità e delle scuole, sono state realizzate molteplici opere di riqualificazione con un investimento totale di ben 255mila euro.

È stata sistemata l’area esterna fronte palestra, di circa 1000 metri quadrati, con interventi mirati al ripristino funzionale ed estetico. Sono stati infatti realizzati un’area parcheggio e un nuovo vialetto di accesso con nuovo cancello carraio, piantumati alcuni alberi e realizzato un campetto da destinare alla pratica di differenti attività sportive e ricreative. Altro importante intervento ha interessato la pavimentazione interna della palestra “Vespucci”, che è stata completamente rinnovata per garantire migliori condizioni di gioco a chi pratica la pallavolo e la pallacanestro. Tra le motivazioni che hanno reso necessario il rifacimento della pavimentazione, i pesanti segni d’usura degli anni e i cedimenti del fondo in gomma naturale sintetica. Sono poi state sostituite le fatiscenti recinzioni dei campi da calcio e del campetto polisportivo, al fine di garantire maggiore sicurezza e decoro agli impianti ubicati nel centro della Frazione.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, oltre a numerosi cittadini, il Sindaco Davide Bortolato con buona parte della Giunta Comunale e Consiglieri Comunali, il Presidente del Consiglio Comunale Lino Sponchiado, il Presidente dell’Associazione di Frazione Campocroce Sebastiano Montuori, il Presidente del Gruppo Sportivo Campocroce ASD Bruno Favretto, il Presidente del Marocco Calcio Moreno Fornasier, il Gruppo Alpini Campocroce e una folta rappresentanza di piccoli atleti delle squadre di volley e basket.

«Le aree sportive sono fondamentali per garantire ai giovani spazi di crescita e momenti di socialità, è compito di una buona Amministrazione investire economie per implementare e migliorare queste importanti aree di sana aggregazione. Un grande ringraziamento va ai Presidenti Bruno Favretto, Moreno Fornasier e Sebastiano Montuori per la loro passione e il loro impegno nella gestione degli impianti» ha affermato l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan, dopo la benedizione di Don Elio Girotto.

L’Assessore ha poi letto una lettera a firma del Consigliere Comunale Nico Zane, oggi assente, ma sempre molto attivo per la frazione di Campocroce, in cui ha sottolineato come i destinatari di questi investimenti siano appunto i giovani, che rappresentano il futuro della nostra comunità.

«È con grande orgoglio che oggi inauguriamo questi importanti lavori di riqualificazione» ha aggiunto il Sindaco Davide Bortolato, che ha poi ricordato l’importantissima funzione educativa e sociale dello sport, soprattutto per i giovani. «Si stima poi che ogni euro di spesa pubblica investito nello sport ne

faccia risparmiare cinque nella sanità. Grazie a questi lavori, ora gli impianti sportivi di Campocroce sono sicuramente più efficienti, belli e funzionali».