Bonifico di 2mila euro ma il carico di vino non arriva: denunciato un 23enne

Un 23enne di Mogliano Veneto, N.R., è stato denunciato per truffa dai carabinieri. Il giovane, nell'agosto scorso, aveva pubblicato on line l'annuncio per la vendita per un importante quantitativo di vino, con un prezzo di circa 2mila euro. Ad abboccare all'offerta è stato un montebellunese che dopo aver bonificato il denaro richiesto non ha più ricevuto la merce. Inevitabile è scattata una denuncia all'Arma e il via alle indagini.

