A Monastier arriva il progetto di Sensual Dance Fit di Carolyn Smith

Oltre cento insegnanti di ballo provenienti da tutta Italia hanno accolto la chiamata di Carolyn Smith per il primo dei tre appuntamenti formativi del 2022 a Monastier in provincia di Treviso. Il contenitore è il progetto Sensual Dance Fit, il programma rivelazione creato da Carolyn nel 2019, che insegna alle donne a innamorarsi di se stesse e rimettersi al centro della propria vita attraverso il potere trasformativo del ballo.

Al suo terzo anno di vita, il programma conta circa diecimila allieve in tutta Italia. Donne che provengono da storie diverse, alcune anche molto intense, ma tutte accomunate da un unico desiderio: ritrovare la propria femminilità ed il proprio valore partendo da se stesse, a prescindere da criteri esteriori quali età, forma fisica, formazione culturale e professionale. "Sensual Dance Fit" - spiega Smith - "è un progetto unico al mondo: è il primo programma per sole donne pensato per aiutarle a ritrovare sensualità e femminilità attraverso semplici passi di ballo ed esercizi di fitness". Ma il processo di trasformazione non riguarda solo le allieve: Carolyn desidera che tutte le insegnanti affrontino un percorso continuo di crescita personale e professionale, che le porti ad essere le mentori ideali delle donne che poi dovranno guidare sulla strada verso se stesse.

Ecco il motivo dei tre meeting annuali, che accolgono insegnanti provenienti dalle oltre 130 scuole Sensual Dance Fit sparse sul territorio nazionale da Nord a Sud: un raduno intensivo in cui apprendere le sempre nuove coreografie create da Carolyn e confrontarsi con esperti di diversi settori, all'insegna della creatività, della crescita personale, della sorellanza al femminile. "Questa settimana edizione del meeting nazionale" - sottolinea Carolyn - "si riconferma un importante appuntamento di scambio ed approfondimento. Anche in questa occasione, ci ritroviamo nel cuore del Veneto dove è nata SDF quattro anni fa grazie alla collaborazione dell'hotel Villa Fiorita di Monastier, in provincia di Treviso". Ogni formazione è basata su una tematica, che viene espressa attraverso le coreografie e le correlate scelte musicali, la conoscenza dei contesti e delle storie che hanno caratterizzato lo sviluppo di una determinata corrente musicale.

"Da Think a Respect fino alla note sudamericane" - prosegue Smith - "quest'anno studiamo ritmi dalle atmosfere latine con una rilettura particolare del Motown, espressione musicale nata a Detroit a cavallo tra gli anni '50 e '60: questa musica è manifesto di concetti importanti, quali unità ed inclusione, mai così importanti come in questo ultimo periodo". I testi dei brani in programma raccontano emozioni primarie ed imprescindibili, dalla gioia al dolore, dalla mestizia all'esultanza libera ed incondizionata. Attraverso le coreografie, i testi e le narrative evocate dalle canzoni, le donne affronteranno un percorso di trasformazione e riappropriazione, scegliendo se stesse prima di ogni cosa.

"La musica è come l'amore" - chiosa Carolyn Smith - "Una forza che riesce a spezzare ogni catena, sia interiore che esteriore. Un attivatore assoluto di unità e liberà, al contempo. Prima di tutto noi stesse, poi il resto. I testi delle canzoni che ho scelto per questi giorni raccontano proprio questo: il percorso di liberazione che ogni donna compie quando prende una decisione di amore e coraggio per uscire da una situazione imbrigliata e critica".