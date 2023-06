Montebelluna, cimiteri chiusi per due giorni: «Diserbo in corso»

Nelle giornate di martedì 27 giugno (per il cimitero di Biadene/Caonada) e di mercoledì 28 giugno (per il cimitero di Montebelluna) sono in programma gli interventi di diserbo e sfalcio del verde. L'accesso ai cimiteri sarà quindi interdetto per le intere giornate di intervento in modo da consentire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza. All'ingresso sono stati apposti i cartelli informativi per i cittadini. In caso di mal tempo gli interventi saranno riprogrammati nei giorni seguenti.