Risparmio energetico, al via la seconda parte di efficientamento energetico di San Gaetano

Altri 130mila euro per l’efficientamento energetico in Città. Sono quelli investiti dal Comune di Montebelluna che in questi giorni ha affidato l’incarico alla ditta esterna per eseguire l’intervento nella frazione di San Gaetano. Le risorse sono quelle che quest’anno il Comune ha ottenuto attraverso il Pnrr - nel 2020 e nel 2021 dal Ministero con il Decreto crescita - per il miglioramento energetico e grazie alle quali negli anni scorsi si era intervenuti con la sostituzione di alcune caldaie negli edifici pubblici, nella scuola Marconi e nella sede dei Carabinieri e con la sostituzione dei punti luce e la revisione delle centraline a Busta e in parte di via San Gaetano e alcune laterali.

Ora l’operazione di risparmio energetico continua con un intervento altrettanto significativo progettato dall’ingegner Giuseppe De Marco di Valdobbiadene. L’intervento riguarda la sostituzione dei corpi illuminanti su sostegni esistenti con nuove apparecchiature equipaggiate con tecnologia a LED a San Gaetano nel tratto che inizia dall’incrocio con Via dei Fabris, sale per Via San Gaetano e si estende lateralmente a tutte le Vie della località. Oltre alla sostituzione dei punti luce, si aggiunge anche la revisione dei quadri elettrici per una migliore distribuzione del carico energetico. Un altro piccolo intervento verrà realizzato a Busta nel parcheggio in Vicolo delle Mimose, dove si andrà ad aumentare l’altezza del palo con l’aggiunta di un punto luce per palo.

«In un periodo in cui ci si interroga continuamente sulla capacità da parte degli enti pubblici e delle attività private di sostenere l’esorbitante aumento dei costi energetici dice il sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin - operazioni come queste sono quanto mai necessarie ed improrogabili. Efficientare il più possibile gli edifici pubblici e la rete di illuminazione rappresenta la strada maestra per sperare in un futuro sostenibile ed i dati lo dimostrano se si pensa, ad esempio, che prendendo come riferimento uno dei quadri elettrici sostituiti a Busta lo scorso anno vi è un risparmio energetico in termini di consumi del 38%: un minor consumo che si traduce in minori costi per l’ente, ed in definitiva per i cittadini».

«Con questo nuovo finanziamento in soli tre ann - ha precisato l'assessore ai lavori pubblici Adriano Martignago - il Comune ha potuto investire circa mezzo milione di euro per efficientare alcune strutture pubbliche e l’illuminazione pubblica delle frazioni di Busta e San Gaetano portando alla sostituzione complessiva di circa 350 punti luce. A questo si aggiungono ulteriori 300mila euro che il Comune ha stanziato in bilancio sempre per l’efficientamento della rete di illuminazione pubblica e che prossimamente andremo a definire nel dettaglio così da ampliare ulteriormente il risparmio energetico della città».