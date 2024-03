Montebelluna, piantati 32 nuovi alberi nella zona delle case popolari

La gestione del verde urbano è un processo che passa sempre per la posa a dimora di alberature, sia lungo viali e strade sia nelle aree verdi. La scorsa settimana sono terminati i lavori di piantumazione di 32 nuovi alberi nella zona riservata alla costruzione delle case popolari di Montebelluna.

Si tratta di un intervento coordinato con il comitato civico “Bertolini” e che sarà seguito nel prossimo autunno da una campagna più estesa di potature. Il comune ha acquistato delle essenze a pronto effetto, cioè alte 5/6 metri e soprattutto fornite in vaso, quindi con una prontezza di vegetazione simile a quelle presenti in loco. Contemporaneamente a questo intervento sono stati eseguiti anche alcuni abbattimenti e potature d’emergenza per permettere al quartiere Peep Centro di godere del verde pubblico in piena sicurezza durante la bella stagione.

I commenti

Spiega il vicesindaco, Claudio Borgia: «La scelta delle piante è ricaduta su specie adatte al nostro territorio, in particolare, 9 Celtis Australis (bagolari), 15 Tilia Cordata (tiglio selvatico) e 5 Pyrus Clanticler (pero da fiore). Con queste nuove essenze estendiamo ulteriormente il patrimonio arboreo della Città che in questi anni continua a crescere in quantità e qualità. Dobbiamo essere coscienti che il patrimonio arboreo comunale è un bene che va sempre tutelato. Sottolineo come, negli ultimi tempi, anche privati cittadini e alcune associazioni, si siano resi disponibili, anche economicamente, per incrementare il numero di piante a Montebelluna. Da parte nostra non può esserci che soddisfazione per questi importanti sinergie che creano il senso civico comune».

Conclude il sindaco, Adalberto Bordin: «Quella dell’amministrazione è ormai una prassi, ovvero quella di sostituire gli alberi che per varie ragioni devono essere rimossi, con nuovi esemplari, meglio se di età già adulta, così da ripopolare il nostro patrimonio arboreo. Una scelta in linea con la strategia green che l’amministrazione sta portando avanti su più fronti, a partire dalle Domeniche ecologiche e la promozione di iniziative che limitino l’inquinamento atmosferico. Ringrazio anche quelle associazioni privati e associazioni locali che, non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di sinergia con il Comune, rendono possibili piantumazioni e una continua collaborazione in generale nel campo dell’ecologia».