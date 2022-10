Giornata delle ville venete, la denuncia: villa Papadopoli nel completo degrado

Villa Papadopoli è in stato di totale abbandono e soffre un degrado quasi irreversibile. Un patrimonio immobiliare lasciato deperire per incuria della politica. Una ricerca del Centro Studi Casa Ambiente di Assoedilizia indica che in Italia ci sono oltre 2 milioni di edifici abbandonati e diroccati, prevalentemente ubicati nelle campagne, come casolari, baite, ville rustiche, antiche magioni, rocche, case cantoniere. Ma Villa Papadopoli invece sta nel cuore storico di Ceneda. E’ un vero scandalo.

L’edificio è ormai uno scenario fatiscente ed è difficile risalire la filiera delle responsabilità. Facile per gli amministratori degli ultimi decenni fare lo scarica barile. Ma la giunta attuale, quella presieduta da Antonio Miatto, si è caricata di una grave, evidente responsabilità, da cui non può sottrarsi. Lo ha fatto decidendo che i 5 milioni del Pnrr andranno investiti nella Caserma Gotti e in Val Lapisina. Senza sapere ancora quale destinazione dare all’una e all’altra. Mentre la destinazione a cui è votata la Villa è chiara ed evidente a tutti: risolvere il problema dell’ormai quasi inagibile Biblioteca Civica.

Secondo i dati Eurostat, l’Italia è penultima in Europa per percentuale di spesa pubblica destinata alla cultura (peggio di noi fa solo la Grecia): 1,4% a fronte di una media Ue superiore al 2%. Quella che viene definita la «Penisola dei tesori» investe nella cura di queste ricchezze, meno di quanto fanno altri. Non è questo un motivo di consolazione o di giustificazione se anche il “tesoro" dei vittoriesi, Villa Papadopoli, versa in totale abbandono, senza un piano di recupero. Il sindaco Miatto dice che vuole venderla, ma con questa scusa l'edificio cade a pezzi tra incuria, disattenzione e abbandono. Quanto costa alla comunità il degrado culturale e artistico di questo pezzo della storia di Vittorio Veneto? Una domanda a cui nessuno si preoccupa di dare una risposta.

Tiziano Santucci, Portavoce del comitato Cantiere Papadopoli