Malattia genetica incurabile, la piccola Selena muore a soli due anni

Giavera del Montello è in lutto per la scomparsa della piccola Selena Biasini, morta a soli 2 anni per una grave malattia genetica che l'aveva colpita fin dai primi mesi di vita. Ricoverata in ospedale a Padova, era stata sottoposta a un delicato intervento al cuore nella speranza che le sue condizioni potessero migliorare ma l'operazione non è andata a buon fine e la piccola ha perso la vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati ai genitori della piccola. A dare per primo il tragico annuncio è stato il papà di Selena, Fabio Biasini, impiegato alla Biasuzzi Costruzioni. Papà Fabio ha pubblicato una foto della figlia circondata da un grande cuore disegnato: "Ciao amore mio!" le parole scritte nella struggente didascalia. A piangere Selena ci sono anche mamma Moira e il fratello maggiore Enrico. La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni.