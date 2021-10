Motta di Livenza, continua l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica

Sono iniziati nelle scorse settimane i lavori di di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica Mottense. L'Amministrazione Comunale sta procedendo per stralci alla realizzazione del piano di efficientamento di tutta l'illuminazione cittadina che comprende più di 2758 lampade con lampade a led. Già realizzati 90.000 € di lavori nel 2019 e altrettanti nel 2020 riuscendo a rinnovare l'illuminazione delle frazioni di Malintrada, Villanova e San Giovanni.

"Siamo partiti con la sostituzione tutte le lampade esistenti proprio dalle frazioni. - spiega soddisfatto il Sindaco di Motta di Livenza Alessandro Righi - Un gesto non scontato che testimonia la nostra filosofia. Spesso le frazioni vengono trascurate e gli interventi sempre marginali. Intervenire nella viabilità frazionale è invece per noi fondamentale per rendere più sicuro il nostro vasto territorio sia in termini di sicurezza stradale che di sicurezza domestica. I risultati dei primi due interventi parlano da soli". Nonostante i ritardi internazionali dovuti alle consegne della componentistica tecnologica sono stati già conclusi i lavori edili per la nuova illuminazione del parco Rimembranza di via Riviera Scarpa e sono in corso quelli per la nuova illuminazione della pista ciclabile per Lorenzaga.

"Il momento storico che stiamo vivendo è per l'edilizia molto particolare e come in tutti i cantieri abbiamo difficoltà di approvigionamento del materiale sopratutto tecnologico. - aggiunge il Sindaco Righi - Quest'anno abbiamo stanziato ben 255.000 €, di cui 180.000 € finanziati da contributo ministeriale, per la sostituzione delle lampade rimanenti nel centro di Villanova, dell’intera frazione di Lorenzaga oltre che di via Riviera Scarpa, via Sant’Antonino e della facciata del Municipio. A questi lavori si aggiunge il completamento dell'illuminazione della pista ciclabile di Lorenzaga, già illuminata a tratti e la nuova illuminazione di un luogo simbolo di Motta di Livenza come il Parco Rimembranza di via Riviera Scarpa. Siamo nel frattempo già al lavoro per definire i prossimi stralci del piano di sostituzione delle lampade esistenti della parte centrale della città che realizzeremo nei prossimi anni. Un ulteriore passo verso la sicurezza di Motta di Livenza.