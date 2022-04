Nasce “Rete Sociale APP”: opportunità assistenziali e ricreative in unico click

Tutte le opportunità assistenziali e ricreative del Veneto in rete grazie ad una App dedicata. È l’obiettivo finale (ma non il solo) dell’inedito progetto digitale “Rete sociale App”, rivolto al mondo del Terzo Settore, proposto dalla Onlus vicentina “Vie di Luce” e finanziato dalla Regione del Veneto che, per il territorio della Marca, coinvolge CSV Belluno Treviso e Anteas Treviso.

«Rete sociale App nasce per permettere ai cittadini e ai potenziali utenti delle associazioni di essere sempre informati sulle opportunità assistenziali e ricreative delle associazioni dei rispettivi territori. Alle associazioni sarà finalmente garantito uno spazio/vetrina dove promuovere le proprie mission e i propri eventi sul tema», spiegano i promotori. «La messa in rete delle associazioni consentirà loro di collaborare in risposta ai bisogni reali dei cittadini delle varie zone di riferimento, unendo le forze e riducendo così lo spreco di risorse nel caso, ad esempio, di attività progettuali che condividano gli stessi obiettivi».

L’impegno delle associazioni coinvolte ha anche un altro nobile intento di crescita sociale. «Il progetto prevede il coinvolgimento lavorativo di donne over 40, rimaste disoccupate a causa della pandemia, per le quali è previsto un compenso. In prospettiva si vorrebbe dare continuità lavorativa ad almeno un paio delle persone coinvolte», continuano i promotori. Il progetto sarà anche una preziosa risposta per favorire la collaborazione tra realtà associative attraverso le nuove tecnologie. «L’App sarà un inedito strumento digitale per dispositivi mobili, rivolto a cittadini, associazioni, enti e imprese, allo scopo di favorire tra loro la massima integrazione e raccoglierà un vasto insieme di contenuti (news ed eventi, schede contatto) relativi alle associazioni e funzionalità (come la possibilità di condivisione sui social) e molto altro». L’App sarà fruibile con ogni smartphone sia iOS sia Android e compatibile con Google Play e App Store di Apple. Per informazioni, contattare via mail info@viediluce.it, oppure chiamando i numeri 0445 387361 o 344 2387053.