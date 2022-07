Maser premia tre attività storiche: «Oltre 40 anni di tradizione e innovazione»

Le attività Osteria Jodo di Marco Bonotto, Trattoria da Ismene di Fabio Martignago e Tesser Shop di Filippo e Marianna Vettor hanno ottenuto il marchio e l'iscrizione all'albo regionale dei "Luoghi storici del commercio".

Venerdì 29 luglio il sindaco di Maser, Claudia Benedos, insieme all'assessore alle attività produttive Alida Vettoruzzi e due dirigenti di Ascom, ha premiato le tre attività storiche di Maser, aperte da oltre 40 anni, con una targa offerta da Ascom-Confcommercio. «Con orgoglio premiamo tre attività che esprimono un patrimonio di cultura ed esperienze, oltre 40 anni di tradizione ed innovazione - le parole del sindaco Benedos -. Abbiamo voluto che questa cerimonia si svolgesse alla presenza del consiglio comunale, che rappresenta tutta la cittadinanza. Vogliamo dire grazie a chi porta avanti con sacrificio e passione queste attività, affrontando le difficoltà di settori che non sono facili”, ha sottolineato il Sindaco Benedos. “Il tessile e la ristorazione sono attività importanti anche in termini di promozione turistica del nostro paese. Ogni attività ha una sua storia, davvero interessante ed unica».

Le attività

Trattoria da Ismene prende il nome dalla zia Ismene che lascia poi la gestione ai nipoti e quindi ora a Fabio Martignago. La trattoria, un tempo anche locanda, è nata verso la fine del 1800 nella storica località di Muliparte, nei pressi dell’antico Castel Zigot.

Osteria Jodo è nata all’inizio del ’900 come bottega per la vendita di “Vini e Coloniali” per trasformarsi poi in vera e propria Osteria dotata anche di campi per il gioco delle bocce, poi rimosso negli anni Ottanta, per evolversi successivamente in trattoria ed ora in vero e proprio ristorante gestito dallo chef Marco Bonotto.

Tesser Shop, negozio di abbigliamento gestito dal Filippo e Marianna Vettor, nato durante la seconda guerra mondiale, prende il nome dall’espressione “passa el tesser” che definiva appunto il passaggio del fondatore Giuseppe Vettor che passava a cavallo a vendere porta a porta nei vari colmelli le stoffe da lui tessute con il suo telaio, con cui poi le donne confezionavano gli abiti.