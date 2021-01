Novità a Vittorio Veneto: il Comune avvia lo Sportello Famiglia

Il 2021 porta con sé un nuovo servizio per le famiglie e i cittadini di Vittorio Veneto: è stato difatti ufficialmente attivato lo Sportello Famiglia di Vittorio Veneto, situato presso lo storico Informagiovani (Piazza del Popolo, 16 – Condominio Quadrilatero, angolo Via Nannetti) da oggi “INFORMAVITTORIOVENETO”. Lo Sportello Famiglia di Vittorio Veneto informalmente opera già da mesi con varie attività: ad esempio lo scorso giugno si è occupato della realizzazione del corso di formazione per baby sitter con conseguente istituzione di un elenco comunale di Baby Sitter; nei mesi successivi al lock down ha offerto supporto a numerose famiglie nella gestione di specifiche procedure web, sostenendole nella presentazione di domande riguardanti i servizi scolastici (refezione, trasporti, ecc.) o bonus regionali (bonus libri, FSA-Covid, ecc.). Il 2021 ne vede l’attivazione ufficiale con l’intento di offrire un vero e proprio punto di riferimento per tutte le famiglie.

«Avere cura delle famiglie - spiega l’Assessore alla Famiglia, Antonella Caldart - vuol dire pensare al loro ‘benestare’ nell’accezione più completa del termine: stare bene dal punto di vista economico, ma anche sociale, relazionale e culturale. Talvolta, però, questo benessere risente della disinformazione e della mancanza di un luogo e di persone capaci di orientare alle opportunità e ai servizi messi a disposizione da istituzioni ed enti locali. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Vittorio Veneto, che considera la famiglia una priorità nelle proprie politiche, ha deciso di istituire lo Sportello Famiglia”.

Lo Sportello Famiglia, che gode del contributo della Regione Veneto (DGR 1367 del 23/09/2019), non opera individualmente, ma caratterizza il proprio lavoro attraverso un’intensa attività di rete con gli altri servizi locali e territoriali: dai Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Vittorio Veneto al Progetto Giovani, dagli enti del Terzo Settore alla Regione Veneto. Il servizio, infine, si inserisce all’interno dell’InformaVittorioVeneto, una cornice più ampia di sportelli specialistici che l’Amministrazione Comunale offre ai propri cittadini e che comprende anche l’InformaDonna e l’Informagiovani. L’InformaVittorioVeneto è presente sul web all’indirizzo www.informavittorioveneto.it e sui social con la pagina www.facebook.com/informavittorioveneto. Sportello Famiglia e InformaVittorioVeneto si trovano in Piazza del Popolo 16 e sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30; il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30. Per fissare un appuntamento, basta contattare lo 0438940371 oppure inviare una mail a informavittorioveneto@comune.vittorioveneto.tv.it.