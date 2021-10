Nuovi nati a Silea: il Comune dona alle famiglie alberi e libri

L'Amministrazione Comunale di Silea ha accolto le 40 nuove famiglie del Comune presenti alla Biblioteca dei Liberi Pensatori, attraverso la consegna simbolica di un libro e di un albero per ogni nuovo bambino nato o adottato nel corso dell’anno. Gli alberi verranno piantati nel giardino della Biblioteca, nuova zona del “Bosco dei nuovi lettori” inaugurato nel 2018 presso l'area verde vicino alla centrale idroelettrica, in via Alzaia sul Sile. In questi anni il Bosco si è esteso anche ad altre aree verdi del territorio comunale, rendendo Silea un territorio sempre più verde, sano e sostenibile. Gli alberi consegnati alle famiglie o piantati in aree pubbliche sono essenze autoctone, da frutto (come susini, ciliegi, meli, cachi, etc) o ornamentali come aceri, carpini, quercia, bagolari). l'Amministrazione ha provveduto a piantumate le aree adiacenti la centrale idroelettrica di via Alzaia e via Venturini: ora è il turno del parco della Biblioteca.

“La nostra Amministrazione ha intrapreso in modo sistemico, tramite l’inaugurazione nel 2019 del Bosco dei Nuovi Lettori, questa antica tradizione di piantare un albero per ogni nuovo bambino: ci piace pensare che ogni nuovo essere umano sia un nuovo potenziale lettore, che troverà nella Biblioteca del suo Comune un buon contributo per il nutrimento della sua mente” sottolinea l’Assessore alla Cultura Angela Trevisin.

Oltre all'albero, i nuovi nati hanno ricevuto anche un libro per bambini, grazie all'adesione del Comune di Silea a “Nati per Leggere”, il programma nazionale condiviso dalla Biblioteca comunale in collaborazione con l’Aulss n. 2, che si rivolge ai bambini fino ai 6 anni e vede coinvolti genitori, educatori e pediatri nella convinzione che la lettura sia importante per una crescita armonica del bambino e un elemento in grado di rafforzare e consolidare i legami affettivi.