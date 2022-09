Ostetricia di Castelfranco, nuovo ambulatorio dedicato ai futuri genitori

L'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Castelfranco Veneto ha avviato un nuovo servizio dedicato ai futuri genitori: l’ambulatorio "NasciAMO Insieme".

L'ambulatorio, gestito dal personale del punto nascita, prevede che la presa in carico di mamme e papà avvenga per tutto l’arco della gravidanza, dall’inizio della gestazione fino al momento della nascita, e durante i primi momenti di vita con il loro bambino. A ogni appuntamento le coppie incontreranno un medico e un’ostetrica che le accompagneranno in questo percorso con l’obiettivo di sorvegliare e rispettare gli eventi fisiologici della gravidanza, rilevando le eventuali situazioni di disagio avvertite e le possibili complicanze, cercando il modo migliore per affrontarle e le possibili soluzioni. È previsto anche, se necessario, l’intervento di altri specialisti come il diabetologo, il nutrizionista, lo psicologo, il fisioterapista, il consulente professionale in allattamento materno e altri professionisti. Per informazioni sul nuovo ambulatorio è possibile contattare il Punto Nascita telefonando al numero 0423 732645 o scrivendo una mail a: ostetriche.castelfrancoveneto@aulss2.veneto.it.

I commenti

«La nascita di un figlio è occasione di grande cambiamento e crescita personale per i futuri genitori - commenta il primario Domenico Antonio La Gamba -. È quindi fondamentale che la coppia abbia a disposizione tutte le informazioni utili, corrette, complete e oggettive sulle diverse alternative di assistenza, effettuando le proprie scelte con consapevolezza. È questo l’intento che ci perseguiamo con l’istituzione del nuovo ambulatorio».

«Colgo l’occasione dell’attivazione del nuovo ambulatorio - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi - per ricordare che, come promesso, domani 16 settembre, riprende l’attività la Patologia Neonatale del San Giacomo. Ringrazio tutto il personale dell’Ostetricia e della Pediatria per la disponibilità e lo spirito di collaborazione: purtroppo nel periodo estivo non c’erano alternative alla temporanea sospensione dell’attività, stante la doverosa necessità di garantire le ferie al personale. Adesso però ripartiamo a pieno regime per tornare a dare alle future mamme dell’area di Castelfranco un servizio ottimale e una presa in carico a 360 gradi».