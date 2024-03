In bici da Ormelle a Ponte di Piave: inaugurato il primo tratto della ciclabile

Inaugurato lunedì mattina, 25 marzo, l’ennesimo intervento realizzato grazie alla legge regionale 39/1991 sulla sicurezza stradale, in sinergia con l’amministrazione comunale di Ormelle. Si tratta del primo tratto della pista ciclabile che collegherà Ormelle a Ponte di Piave.

Al taglio del nastro dell'opera, tenutosi alla rotonda di Roncadelle, hanno partecipato, oltre ai sindaci di Ormelle e Ponte di Piave, la vicepresidente del Veneto, Elisa De Berti, l'assessore regionale Federico Caner, la consigliera regionale Sonia Brescacin e Claudio Sartor in rappresentanza della Provincia di Treviso. La nuova infrastruttura, che nel suo tragitto intercetta l’antica via Postumia, si inserisce, inoltre, in un itinerario ciclabile di ampio raggio, permettendo al cicloturista di godere delle bellezze storico-architettoniche e ambientali del territorio.

«Per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale, che corre lungo la provinciale 34, siamo riusciti a destinare al Comune un contributo di 295mila euro su un investimento complessivo di 590mila euro - ha detto la vicepresidente De Berti -. Prosegue quindi l’impegno della Regione per rendere più agevoli e sicuri gli itinerari ciclopedonali, contribuendo a valorizzare il nostro territorio anche dal punto di vista turistico». Il secondo stralcio dell'opera è già stato finanziato e nei prossimi mesi prenderanno il via i lavori che porteranno al completamento della ciclabile e al collegamento tra i due comuni