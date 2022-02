Parcheggio Cantarane, cambia la sosta: disco orario per non più di due ore

Novità in arrivo al parcheggio Cantarane: l'unica area di sosta gratuita dentro le Mura di Treviso diventerà a disco orario grazie all'ordinanza comunale firmata nelle scorse ore dal sindaco Mario Conte.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", nei giorni feriali, tra le 8 e le 20, si potrà sostare per non più di due ore. Inoltre, grazie alla trattativa tra amministrazione comunale e "Parcheggi Italia" l'intera area di sosta verrà riqualificata nei prossimi mesi grazie a nuovi lavori dopo i quali non è escluso che l'area di sosta possa tornare a pagamento com'era già negli anni passati. Scartata, invece, l'ipotesi di trasformare il Cantarane in un park interrato, progetto che vedrà la luce nella vicina Piazza Vittoria.