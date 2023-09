Don Mario Da Ros è il nuovo parroco di Olmi e Cavrié

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un momento di festa molto partecipato sabato sera nelle parrocchie di Cavrié e Olmi di San Biagio di Callalta, per l’ingresso ufficiale del nuovo parroco delle due comunità, don Mario Da Ros, che arriva dalle parrocchie di Mirano e Vetrego di Mirano. Ad accompagnarlo, insieme ad alcuni sacerdoti, c’erano il vescovo di Treviso mons. Michele Tomasi, molti amici e parenti di Monastier di Treviso (di cui don Mario è originario), conoscenti e scout delle parrocchie in cui egli ha operato, e naturalmente i suoi nuovi parrocchiani, insieme all'amministrazione comunale di San Biagio di Callalta.

«Siamo certi che il nostro Vescovo, ancora una volta - il saluto della sindaca di San Biagio, Valentina Pillon - abbia fatto una scelta saggia inviandola in questa comunità, per essere guida sicura grazie alla sua esperienza e personalità. Desidero sin da oggi dichiarare il mio personale impegno e quello di tutta l’Amministrazione comunale a renderci disponibili, con spirito di servizio e di incondizionata collaborazione, a tutte le iniziative religiose, sociali e aggregative che don Mario vorrà intraprendere. Ci anima la consapevolezza di essere stati chiamati a un servizio alla nostra comunità, con senso di responsabilità e del dovere. Per questo le chiediamo di aiutarci ad essere una comunità unita, fraterna e solidale tra di noi e con il territorio che ci appartiene». Nel suo nuovo incarico, don Mario Da Ros, oltre ad essere stato nominato parroco di Olmi e Cavrié in sostituzione di don Tiziano Rossetto, finora amministratore parrocchiale sarà anche insegnante di religione cattolica nelle scuole statali.