Pederobba, il 4 marzo sarà inaugurato il nuovo IperTosano

Le attività di ristorazione (una caffetteria, una pizzeria, un ristorante cinese e un ristorante grill che troveranno posto al primo piano) saranno aperte in seguito mentre tutte le altre al pianterreno, già il prossimo 4 marzo, saranno regolarmente inaugurate. E' tutto pronto ormai per il taglio del nastro del nuovo centro commerciale Iper Tosano a Pederobba, sorto nell'area dell'ex fungaia e collegato alla Feltrina attraverso una rotatoria. Tutto pronto per l'apertura dei battenti della nota catena di supermercati e degli altri negozi che faranno parte del centro ovvero Rizzato calzature, Cisalfa Sport, Upim, M.Hair parrucchieri, Nkd, un negozio di ottica ed il Center casa. All'esterno della struttura, realizzata da Emaprice, sono previsti due spazi, da circa 70 metri quadri ciascuno, in cui saranno sistemati alcuni gazebo per la promozione dei prodotti del territorio, così come previsto da un accordo con il Comune di Pederobba.