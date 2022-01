Treviso perde un altro negozio storico: chiude Petrin Abbigliamento

Il centro di Treviso saluta uno dei negozi che hanno segnato la storia recente della città: Petrin Abbigliamento chiuderà i battenti lunedì 28 febbraio dopo quasi 60 anni di attività. Ad annunciarlo il titolare Alfredo Petrin e la figlia Alessandra, sua erede.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Petrin era diventato famoso in città per i suoi abiti di qualità e i pregiati filati inglesi, spesso recuperati direttamente Oltremanica. Nel 1962 l'inaugurazione del punto vendita, oggi il patron Alfredo ha quasi 87 anni ma fino all'ultimo ha cercato di difendere la sua attività divenuta un punto di riferimento per moltissimi trevigiani (e non solo). In passato Petrin ha vestito anche i grandi attori italiani che venivano ad esibirsi al cinema teatro "Edison". Negli ultimi anni l'arrivo di Amazon e delle piattaforme di e-commerce ha avuto una ricaduta devastante anche sul negozio di Vicolo Rialto. Petrin si è sempre rifiutato di mettere in vendita online i suoi prodotti sostenendo che un buon tessuto va provato di persona. Nel 2014 Petrin era stato premiato in Comune dall'allora sindaco Manildo per il traguardo dei 50 anni di attività.