Le aragoste di Philip Colbert in mostra a Treviso: «Valorizzeranno il centro storico»

È stata inaugurata sabato mattina, 7 ottobre, ai Giardini di Sant’Andrea la mostra di Philip Colbert: "The Lobster Empire": 32 opere dell’artista britannico sono state posizionate fra il centro storico di Treviso, l’Aeroporto Canova e la 21 Gallery di Villorba.

La mostra rappresenta il primo passo di un percorso che vedrà 21Gallery e BAM! coinvolti nel portare il contemporaneo a Treviso, sfruttando alcuni spazi di interesse come cornice per divulgare l’arte contemporanea e garantirne la massima fruibilità. Sette voluminose aragoste rappresentano le tappe del percorso espositivo dislocato tra il centro storico e l’Aeroporto Canova in un’ottica di arte diffusa, valorizzazione e riqualificazione.

I commenti

«Sono diventato un artista quando sono diventato un Lobster» le parole di Philip Colbert, spesso definito come il figlioccio di Andy Warhol, che ha creato un seguito globale grazie al suo alter ego crostaceo e al suo stile pop.

«Vogliamo che la nostra città diventi un contenitore d’eccezione per eventi d’arte diffusa - sottolinea il sindaco di Treviso, Mario Conte -. La mostra di Colbert, artista straordinario capace di unire stili e generazioni rappresenta il punto di partenza di un percorso per valorizzare luoghi magnifici della nostra città che attraverso queste esposizioni possono rinnovare la loro attrattività. Questa mostra vuole essere un esempio di come l’arte possa uscire dai musei ed essere perfettamente inserita in un contesto altrettanto bello e stimolante, permettendo anche di valorizzare e riqualificare luoghi come i Giardini di Sant’Andrea».

«La mostra di Philip Colbert trova nell’aeroporto di Treviso un luogo di naturale espressione per questo artista internazionale, interprete in chiave pop della realtà e del quotidiano - conclude Marco Pinzi, Presidente di Aar Tre -. Il forte legame che unisce il Canova alla città di Treviso trova nuova conferma nella condivisione di questo evento culturale diffuso, fruibile oltre le stanze dei musei».

L'artista

Nato in Scozia, Philip Colbert si laurea con un master in Filosofia presso la St. Andrews University. Il suo lavoro riceve fin da subito consensi internazionali da parte di musei e gallerie grazie al suo nuovo approccio artistico alla teoria pop. Le opere di Colbert si fondano sul lavoro dei grandi maestri del movimento, da Richard Hamilton a Roy Lichtenstein, a cui vengono uniti simboli quotidiani della cultura di massa contemporanea.