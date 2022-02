Addio a Piero Prosdocimo, storico commerciante di Motta di Livenza

Motta di Livenza perde una colonna del commercio locale: nelle scorse ore è mancato all'affetto dei suoi cari Piero Prosdocimo, ex titolare della ferramenta Idrofer. Originario di Meduna di Livenza, Prosdocimo si era trasferito nella Marca a metà degli anni '70.

Dopo aver aperto la ferramenta come socio, ne era diventato il titolare. Alla passione per il lavoro, Prosdocimo ha sempre affiancato quella per la montagna. Ex presidente del Cai di Motta di Livenza, amava spesso camminare tra i monti. In molti lo ricordano oggi come una persona generosa ed onesta. La sua scomparsa è un grande vuoto per la comunità mottense. Prosdocimo lascia la moglie Laura, il figlio Paolo, la nipote Claudia, la sorella, i fratelli, cognati, nipoti e pronipoti uniti a parenti ed amici tutti. I funerali saranno celebrati nel Duomo di San Nicolò a Motta di Livenza, giovedì 17 febbraio alle ore 15.