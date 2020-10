Pieve di Soligo in festa, il signor Pietro Fornasier compie 106 anni

Il signor Pietro Fornasier da Barbisano di Pieve di Soligo, che ha compiuto in questi giorni 106 anni diventando uno dei trevigiani più longevi nella Marca. Simbolo di una generazione di veneti che, pur avendo affrontato e patito la Guerra e la difficile ricostruzione postbellica, non si sono mai arresi ed anzi, sono diventati simbolo della resilienza veneta.

Per lui sono arrivati anche gli auguri via social del Governatore Luca Zaia che ha detto: «Pietro, pensate, è stato per tre anni prigioniero in un campo di concentramento in Libia sotto gli inglesi, ma non si è mai arreso. Per il suo compleanno, è riuscito a spegnere tutte le candeline con un solo soffio, sorprendendo tutti per la forza e la determinazione dimostrate anche in questa occasione. Un carattere di ferro e una grande forza d’animo gli hanno consentito di arrivare a questo traguardo, peraltro ancora del tutto autosufficiente».