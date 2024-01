Pieve del Grappa non ospiterà nessun centro accoglienza per migranti

Pieve del Grappa non ospiterà nessun centro per l'accoglienza dei migranti. L'ex istituto in via Orfanotrofio appartenente alle Suore di Maria Bambina, non è risultato idoneo al progetto trapelato nei giorni scorsi e, nel comune, non ci sono altre strutture in grado di essere destinate a hub di accoglienza.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Annalisa Rampin, sindaco di Pieve del Grappa, durante il consiglio comunale straordinario riunitosi proprio per affrontare la questione del centro accoglienza, ha letto ai cittadini presenti la lettera inviata dall'amministrazione al Prefetto che ha confermato come l'ex istituto di via Orfanotrofio non sarà adibito all'accoglienza. L'ex collegio non è a norma, mancano l'agibilità e la prevenzione rischi. Molto vicino alle terme, dal 2015 Belvedere e chiesetta sono diventati "bene storico", per cui anche la sola manutenzione ordinaria e tanto più il cambio d'uso, hanno bisogno del benestare della Soprintendenza. In aggiunta alla lettera del Prefetto sull'ex istituto, i consiglieri di minoranza hanno ottenuto anche rassicurazioni sul fatto che l'hub per migranti non verrà realizzato, neanche in futuro, in nessun'altra struttura del territorio comunale. Sulla questione, infine, è arrivata anche una lettera di Mario Conte, chiamato pure lui in causa nella vicenda, che ha smentito di aver mai fatto cenno a Crespano come sede di un Hub, all'interno dell'incontro con il Ministro degli Interni Piantedosi, svoltosi lo scorso 20 dicembre.