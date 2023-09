Volontariato aziendale al fianco di Legambiente, a Pieve di Soligo il secondo appuntamento

Prosegue il programma di volontariato aziendale promosso dal Gruppo Banca Finint e rivolto a tutti i dipendenti e alle dipendenti del Gruppo: dopo il debutto dell’iniziativa a fine luglio nel comune di Falzè di Piave, nei giorni scorsi si è svolto il secondo appuntamento che ha visto un gruppo di collaboratori e collaboratrici impegnati nella pulizia di un’area della zona industriale di Via della Lira nel Comune di Pieve di Soligo.

Partner del programma è Legambiente con cui il Gruppo Banca Finint ha scelto di collaborare prendendo parte a Park Litter, il progetto dell’associazione ambientalista che consiste nel monitorare scientificamente lo stato di salute dei parchi e delle aree urbane, censendo la quantità e la tipologia dei rifiuti che si trovano in queste aree.

Venerdì scorso, 8 settembre, muniti di tutti gli strumenti necessari per la raccolta differenziata, un gruppo di dipendenti, che hanno aderito all’iniziativa su base volontaria, si sono così ritrovati nell’area industriale del comune trevigiano per ripulirla dai rifiuti abbandonati e dai mozziconi di sigarette, dando così il proprio contributo per contrastare il problema del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni negli spazi pubblici.

I partecipanti, con il coordinamento dei volontari di Legambiente, si sono quindi concentrati sulla rimozione dei filtri delle sigarette che sono stati raccolti in modo separato dalle altre tipologie di oggetti ritrovati per permetterne una quantificazione dedicata. I rifiuti raccolti sono poi stati catalogati, sotto la guida di un esperto dell’Associazione, secondo modelli condivisi da Legambiente con la Comunità Europea. Grazie all’entusiasmo e alla partecipazione dei collaboratori e collaboratrici coinvolti sono stati ben 100 i kg di rifiuti raccolti: 25 kg di plastica, 50 kg di vetro e 24 kg di rifiuto indifferenziato. 40 sacchi in totale.

Giovanni Tagliagambe, Vice-Responsabile HR del Gruppo Banca Finint, ha commentato: «Siamo molto soddisfatti della buona riuscita della seconda attività denominata “Park Litter”, che ci vede al fianco di Legambiente per prenderci cura dei territori a noi vicini, in linea con la mission del nostro Gruppo, contribuendo a migliorare il decoro degli spazi comuni e al contempo accrescendo la consapevolezza sull’importanza della tutela dell’ambiente e sulla corretta gestione dei rifiuti. L’adesione al progetto Park Litter rientra nel più ampio programma di volontariato d’impresa avviato dal nostro Gruppo nelle scorse settimane: è nostra intenzione rafforzare queste iniziative che contribuiscono a portare benefici concreti all’ambiente e ai nostri concittadini, che possono fruire di spazi e aree pulite dai rifiuti. Per le nostre persone, questi momenti rappresentano un’esperienza gratificante a fianco dei loro colleghi, al di fuori del contesto strettamente lavorativo, sentendosi parte attiva in una causa comune e di estrema importanza, legata alla lotta contro i cambiamenti climatici mai come in questo momento storico di estrema attualità».