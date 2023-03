Rapine a Ponte di Piave: «Caso seguito dai servizi sociali, sbagliato invocare il tso»

Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, interviene in merito ai fatti relativi a una persona con disagio sociale che si è resa protagonista di recenti fatti di cronaca a Ponte di Piave. «Il Comune di Ponte di Piave è subito intervenuto» spiega Paola Roma «la persona è stata immediatamente avvicinata dai servizi sociali e io stessa in prima persona con la polizia locale e il supporto dei familiari, mi sono assicurata che fosse accompagnata in un contesto di cura. Come sempre, ci siamo mossi repentinamente per il bene della comunità, ma allo stesso tempo nel rispetto della legge e della persona stessa. Ecco perché trovo vergognoso alimentare la paura in Paese come ha fatto la minoranza, creando allarme sociale per il comportamento di una persona con evidente fragilità sociale, senza prima neppure chiedere cosa il sindaco stesse facendo. Da un avvocato, come il capogruppo della minoranza, che dovrebbe conoscere la legge, rimango senza parole nel leggere certe affermazioni. Invocare il tso non è un gioco e si può effettuare solo in certi casi, normati per legge».

«La situazione è comunque stata seguita dai nostri servizi sociali che ringrazio, nei modi che le autorità hanno ritenuto idonei nel rispetto della legge» chiude la sindaca di Ponte di Piave «Purtroppo però spiace vedere che come troppe volte ormai, la minoranza di questo paese, preferisce fare polemica e creare paura nelle persone, mentre l’amministrazione stava lavorando per risolvere il disagio di una persona, che è stata aiutata rispettando le norme di legge. Chiedo rispetto perché dietro un disagio di una persona, c’è sempre una famiglia e una comunità che, per fortuna, alle polemiche preferisce i fatti. Così abbiamo fatto come amministrazione comunale anche questa volta. La sicurezza e il rispetto della legge è stato garantito».