Nuova divisa per i 58 volontari del Gruppo Insieme “Luciana e Mario” di Ponte di Piave

E’ stata presentata sabato 15 luglio 2023 – nella Sede Municipale - la nuova divisa per i Volontari del Gruppo Insieme “Luciana e Mario”. «L’impegno profuso per la comunità pontepiavense dal Gruppo Insieme – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – vede nella consegna delle divise l’occasione per ringraziare i 58 Volontari per il loro impegno, quotidiano che dedicano alla comunità – con 7354 ore impiegate nei diversi servizi - e che rappresentano davvero un esempio di cittadinanza attiva; auspico che i giovani possano farne tesoro, seguendo l’esempio di Giovanni Perissinotto, giovane ragazzo di 25 anni, che ha voluto contribuire concretamente all’acquisto delle divise, partecipando così alla vita sociale del paese in una sorta di solidarietà tra le generazioni per arrivare a costruire una comunità solidale. E ringrazio la BCC Pordenonese e Monsile e la Signora Bertilla Cremonese per il prezioso contributo offerto unitamente a quello dell’Amministrazione Comunale. Un segno di riconoscimento per il prezioso lavoro che l’Associazione svolge sul territorio oltre che per la stima e l’affetto che ci lega ai Volontari – ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Giovanna Zanotto- e ringrazio il Presidente Morici ed i volontari che ogni giorno dedicano il loro prezioso tempo alla comunità».

Dalle attività ricreative e di doposcuola al servizio di vigilanza scolastica in collaborazione con la Polizia Locale, ai servizi di trasporto in ambito sociale al servizio di distribuzione e consegna pasti a domicilio; dall’apertura del Centro Sollievo Alzheimer all’apertura pomeridiana del centro ricreativo; dalle piccole manutenzioni, ad iniziative ambientali in collaborazione con l’Amministrazione comunale.



«Ringrazio l’Amministrazione comunale – ha dichiarato il Presidente del Gruppo Insieme Dino Morici – sempre sensibile nei confronti dell’Associazione e per il contributo offerto per l’acquisto delle nuove divise. E’ mio desiderio manifestare un profondo ringraziamento alla filiale di Ponte di Piave della BCC Pordenonese e Monsile ed a Giovanni Perissinotto e Bertilla Cremonese per il prezioso contributo offerto».

La giornata è stata anche l’occasione per presentare i dati relativi all’attività svolta nel corso del 2022:.

Progetto tappi: 1 volontario occupato per 223 ore per un totale di 175 sacchi;

Progetto sorveglianza: 16 volontari per un totale di 849 ore a Ponte di Piave, 329 a Levada e 124 a Negrisia;

Progetto Alzheimer: 9 volontari per un totale di 1878 ore

Progetto indumenti usati: 18 volontari per un totale di 90 ore di apertura e 61 per riordino;

Progetto mobili usati: 3 volontari per un totale di 300 ore;

Progetto trasporti: 7 volontari per un totale di 2240 ore, 1206 trasporti effettuati e 50959 km percorsi;

Progetto manutenzione e riparazione: 1 volontario per 124 ore;

Progetto apertura bar: 3 volontari e 1260 ore.

Un ringraziamento particolare viene rivolto alla Sig.ra Bertilla Cremonese ed alla filiale di Ponte di Piave della BCC Pordenonese e Monsile, al giovane Giovanni Perissinotto, per aver sponsorizzato il “progetto divise”, insime all’Amministrazione Comunale, sottolineando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato a beneficio del territorio.