Colletta a favore dei figli del professor Pivato: raccolti oltre 13mila euro

«Alberto ci ha lasciato improvvisamente, dopo una vita vissuta intensamente che ha lasciato un segno indelebile in tutti quelli che l'hanno conosciuto. Con questa raccolta vogliamo testimoniare la nostra vicinanza a Sara, aiutando i piccoli Achille e Alice nel loro percorso scolastico». Gli amici e i colleghi di Alberto Pivato, docente dell’Università di Padova scomparso il 23 gennaio a 48 anni, e della moglie, hanno lanciato un’iniziativa solidale su GoFundMe arrivata a oltre 13mila euro euro in pochi giorni. Il professor Pivato, del Dipartimento di Ingegneria civile a ambientale era stato colto da malore nella sua abitazione di Ponzano Veneto e trasportato in ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è avvenuto il decesso. Esperto di tematiche ambientali, collaborava con molti enti e associazioni delle province di Padova e Treviso, dove era molto conosciuto. La raccolta per supportare il percorso scolastico dei suoi bambini di sei e due anni ha ricevuto circa 200 donazioni. Si può raggiungere al link https://www.gofundme.com/f/ alberto-pivato