Povegliano, ecco tutti i nuovi servizi riservati a neomamme e famiglie

“Nella vita non c’è un manuale, ma c’è una mamma”: questo il titolo delle iniziative presentate alcuni giorni fa dal Comune di Povegliano, in collaborazione con Il Melograno centro informazione maternità e nascita di Treviso, che sono rivolte alle neo-madri residenti nel Comune di Povegliano e che prevedono tra l'altro l'apertura de “Lo Sportello dei primi 1000 giorni”, l'assistenza domiciliare post nascita e l'invio del pranzo gratuito per 7 giorni al rientro delle neo madri a casa.

Il contatto continuo con la cittadinanza da parte dell’Amministrazione Comunale, in particolare dell’Assessorato alle Politiche sociale, ha permesso di rilevare il bisogno delle neo madri e delle loro famiglie, di sostegno, ascolto e aiuto concreto. L’isolamento sociale avvenuto negli anni precedenti, ha in parte compromesso la crescita della rete prossimale, di solito viva nel territorio di Povegliano. Rete prossimale sostanziale per le neo-famiglie in quanto i cambiamenti del contesto sociale della composizione della famiglia vede sempre più spesso nuclei isolati, nonni ancora in età lavorativa, difficoltà a instaurare rapporti di vicinato significativi. Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale ritiene di poter attivare e/o riattivare il supporto necessario ad accogliere con Cura i nuovi nati e le loro famiglie, anche attraverso il coinvolgimento delle realtà già presenti nel territorio.

L’Operatrice della nascita de Il Melograno, figura qualificata attraverso il Master biennale in Arte del Maternage della Scuola dei 1000 giorni del Melograno nazionale, coinvolta nella gestione dello Sportello e dell’assistenza domiciliare post partum, opererà in sinergia con l’ equipe interna alla sua organizzazione di riferimento e gli Uffici preposti del Comune di Povegliano.