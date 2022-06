Passante di Mestre in direzione Milano: tratto Venezia Est-Preganziol chiuso domenica notte

Passante di Mestre chiuso domenica 12 giugno notte in direzione Milano tra Venezia Est e Preganziol, poi carreggiata ridotta a due corsie per l’intera settimana e seconda chiusura dello stesso tratto il sabato notte successivo, 18 giugno. È il nuovo piano predisposto da Concessioni Autostradali Venete per completare gli interventi di pavimentazione avviati a maggio e interrotti a causa delle previsioni meteo avverse. Per terminare i necessari lavori avviati in vista della stagione estiva, CAV ha predisposto un programma di interventi che si protrarranno per l’intera settimana e che comporteranno la chiusura del tratto autostradale interessato per due notti.

Domenica 12 giugno, a partire dalle 21.30 e fino alle 6.00 di lunedì 13, il Passante di Mestre rimarrà chiuso nella sola direzione Milano tra il Bivio A4/A57 Venezia Est e Preganziol, con il traffico deviato in A57-Tangenziale di Mestre all’altezza di Quarto d’Altino attraverso l’uscita obbligatoria per la stazione di Venezia Est. Chiusi, in direzione Milano, anche gli svincoli dall’autostrada A27 e dalla stazione di Venezia Est verso Milano. Regolare il traffico in direzione Trieste e aperti, anche in direzione Milano, i caselli di Preganziol, Martellago-Scorzè e Spinea.

Lunedì all’alba la carreggiata sarà riaperta in direzione Milano con due sole corsie a larghezza ridotta, mentre proseguirà la chiusura dello svincolo in uscita di Preganziol, con deviazione in A27 verso lo svincolo di Mogliano dopo la barriera di Venezia Nord. Il weekend successivo nuova fase dei lavori: nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 giugno il cantiere si estenderà alla corsia centrale, poi da sabato mattina ripristino di due corsie di marcia.

Tra sabato 18 e domenica 19 giugno è prevista la seconda chiusura notturna dell’intera carreggiata in direzione Milano per il completamento dei lavori e la rimozione del cantiere. Durante l’intera settimana di lavori saranno possibili rallentamenti e code nel tratto interessato, che saranno opportunamente segnalate attraverso i pannelli a messaggio variabili posti sui portali in avvicinamento alla zona, attraverso la sezione Infoviabilità del sito www.cavspa.it e tramite il canale Twitter CAV_Spa.