Blitz dei ladri nel distretto sanitario, fatto saltare in aria lo sportello per pagare il ticket

Hanno utilizzato una "marmotta" (così come viene chiamata in gergo) carica di polvere pirica e con questo ordigno hanno fatto saltare in aria il totem utilizzato dai clienti per pagare il ticket, causando danni ingentissimi e scappando con un bottino ancora da quantificare. Blitz di una banda di ladri nella serata di ieri, poco prima delle 22, a Preganziol, in via Palladio all'interno del distretto sanitario dell'Ulss 2. I malviventi si sono introdotti, dopo aver scassinato la porta di ingresso posteriore, all'interno degli uffici, e dopo aver posizionato la carica esplosiva hanno fatto esplodere lo sportello automatico utilizzato per il pagamento dei ticket. La segnalazione dell’evento è arrivata alla Centrale Operativa dei carabinieri di Treviso dall’istituto di vigilanza privato cui è collegato il sistema di allarme della struttura. Sul posto per le ricerche dei ladri che al momento hanno dato esito negativo, e per il sopralluogo e i primi accertamenti, sono intervenute svariate pattuglie della Compagnia dei carabinieri di Treviso, alcune squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei locali, messi a soqquadro dall'esplosione che ha danneggiato, tuttavia, unicamente la cassa citata. Nessun ferito. Il danno complessivo, sia in termini di eventuale denaro asportato dallo sportello ATM che in termini materiali, è in corso di quantificazione. Indagini sull'episodio in corso a cura dei carabinieri di Treviso.

