Sme, premio Covid di 300 euro per i dipendenti: siglato l'accordo

In tempo di restrizioni, cali di fatturato ed incertezze per tutto il comparto del commercio, nei nove negozi Sme del Triveneto arriva il premio straordinario Covid per i dipendenti di 300 euro.

Un risultato che si inquadra nel grande impegno dell’azienda per garantire un welfare sempre più elevato ai propri dipendenti, ottenuto grazie all’assistenza di Unascom-Confcommercio e al buon rapporto con le rappresentanze di Fisascat-Cisl. Sono interessati circa 1000 lavoratori, dei quali 2/3 uomini e 1/3 donne. «La decisione - spiega Paolo Anastasia, direttore delle risorse umane - nasce dalla volontà di compensare, almeno in parte, le perdite subite dalla cassa integrazione nei mesi del primo lockdown ma anche di riconoscere l’impegno dei dipendenti nella riapertura e nell’applicazione di tutte le norme di prevenzione della salute e di contrasto alla diffusione del virus. L’impegno di tutti ci garantisce dei punti vendita sicuri, anche negli orari di maggior afflusso, ed una maggior tranquillità da parte dei consumatori che, in un momento complesso come questo, vedono concretamente rispettata la salute collettiva».

Sme ha investito molto in formazione, comunicazione, segnaletica, acquisto di presidi e prodotti, intensificazione delle igienizzazioni. «Questo - confermano i vertici dell’azienda- significa convivere con il virus, abbiamo cambiato profondamente l’approccio e ridefinito spazi e rapporto con la nostra clientela. Tutti i lavoratori hanno partecipato attivamente a questo processo rigoroso che è diventato, in realtà, un percorso di crescita virtuoso e di evoluzione dei nostri punti vendita». In Veneto Sme ha cinque punti vendita, e la sede legale a Cessalto.