Wenkel di Casier, torna il premio di risultato per i dipendenti

Dopo anni di stop, grazie all’accordo siglato i giorni scorsi con la Fiom Cgil trevigiana, torna per i dipendenti il premio di risultato alla Wenkel di Casier, azienda del Gruppo Fiorini Industries, proprietaria del celebre marchio Sile Caldaie oltre che della milanese Heizer gas, storiche realtà specializzate nella costruzione di prodotti per il mercato termotecnico.

L'accordo

La scorsa settimana è stato, infatti, sottoscritto tra la direzione della Wenkel, la Fiom Cgil di Treviso e le Rsu del sito produttivo di Casier il contratto aziendale che prevede, per il prossimo anno, un premio di risultato annuo in grado di erogare fino il 6 per cento della marginalità prodotta in azienda (ovvero il parametro definito MOL) al raggiungimento di specifici obbiettivi produttivo-economici misurati nell’anno in corso per tutti i 45 dipendenti. L’accordo, che resterà in vigore fino a fine 2022 - nell’auspicio di un rinnovo -, definisce inoltre la calendarizzazione di incontri periodici tra direzione aziendale e rappresentanze dei lavoratori al fine di offrire il contributo di esperienza e know-how delle maestranze nel miglioramento della dei processi produttivi, dei cicli di lavorazione e della qualità stessa del prodotto. Non solo, grazie a un dialogo costante tra le parti sui temi della prevenzione e della sicurezza nel lavoro, con particolare riguardo all’abbattimento di fumi e polveri, si mira a mantenere un presidio costante in materia di salute.

Il commento

«Dopo le travagliate vicissitudini della storica ditta di Casier - commenta Fabio Cappellazzo della Fiom Cgil di Treviso -, dà soddisfazione poter tornare a parlare di redistribuzione della ricchezza ai lavoratori. Tutti insieme dobbiamo mettere il massimo impegno per fronteggiare e superare le sfide che un contesto sempre più complicato ci pone innanzi. Il nostro territorio ha energie e capacità per uscire al meglio da questa fase e Wenkel ce lo sta dimostrando”.

La storia dell’azienda

Wenkel è specializzata nel segmento degli scaldacqua a uso industriale a gas ed elettrici, nella produzione di caldaie e bollitori in acciaio inox, oltre che apparecchi a pressione quali autoclavi per il sollevamento dell’acqua e generatori di vapore ed acqua surriscaldata. La nascita del co-brand HeizerSile nel 2020 racconta la rinascita del sito produttivo di Casier, due storici marchi unitesi per creare una nuova realtà, orientata a creare prodotti tecnologici all’avanguardia per il settore termotecnico in modo sostenibile, per rispondere alla transizione energetica in atto attraverso l’affidabilità e le performace.