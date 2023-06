Oggi, domenica 11 giugno, nella cornice dell’Oasi Campagnola di Mareno di Piave, si è tenuta la seconda edizione della festa per ricordare Paolo “Paolone” Sartori. Un momento conviviale, in amicizia, per ricordare un caro amico al quale ci lega affetto e passione per l’Imoco Volley. Nel corso del pranzo è stato consegnato il neo istituito “Riconoscimento Paolo Sartori” conferito a persone del territorio che si sono distinte e dimostrate di grande esempio in un particolare momento della loro vita. Il tema di quest’anno era la FEDELTÀ, anche intesa come lealtà, o il patto che sigilla e unisce le persone in una vera Amicizia. La famiglia Sartori ha consegnato il “RICONOSCIMENTO SPECIALE PAOLO SARTORI” 2023 ad Alain Fragasso, papà di Jessica, vittima dell’incidente stradale del 30 gennaio 2022 insieme alla cugina Sara. La motivazione: "per essere stato un grande esempio di coraggio ed altruismo in un momento emotivamente forte”.

«Paolo da una lunga esperienza alla guida di un camion, conosceva molto bene i rischi di chi macina chilometri ogni giorno - ha detto la moglie Antonella -. Diceva: “guidare un camion non significa salire a bordo, schiacciare l’acceleratore e girare il volante ma abbinare alle conoscenze anche il rispetto della vita, la responsabilità personale e collettiva reciproca tra io e gli altri”. Ora vogliamo immaginare il nostro amato Paolo durante uno dei suoi tanti viaggi… quando trovatosi all’improvviso davanti un incidente stradale, con senso del dovere, altruismo e coraggio, avrebbe fermato il suo mezzo per soccorrere le persone coinvolte, lanciare l’allarme e prestare i primi soccorsi».

Jessica e Sara erano due cugine che si volevano bene, due amiche che erano cresciute insieme come due sorelle. Sara, la più grande, era anche mamma di due bambine, Helena e Sophia. Quel 30 gennaio avevano trascorso la giornata a Caorle. Durante il rientro verso casa, mentre percorrevano il tratto autostradale che collega Portogruaro a Conegliano, un veicolo che sopraggiungeva ad alta velocità tamponò l’auto con a bordo Jessica, Sara e le due bambine; l’urto violento causò il ribaltamento del loro mezzo e in un attimo le loro vite cambiarono. Alain, che guidava la macchina davanti, accorse tempestivamente verso l’auto delle ragazze e rendendosi conto dell’accaduto, con coraggio e amore restò a fianco delle due piccole Helena e Sophia fino all’arrivo dei primi soccorsi.

«Siamo certi che Sara, Jessica e Paolo, accompagneranno sempre con coraggio e forza Alain, Barbara e le rispettive famiglie nel prosieguo della loro vita - ha concluso Antonella -. Auspichiamo che ciò che state vivendo vi unisca dandovi quella forza che non sapevate di avere».