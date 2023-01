Mura ripulite dai rifiuti, al lavoro Scout e Treviso Sotterranea

Domenica 29 gennaio, in occasione della giornata ecologica della città, Treviso Sotterranea e e i clan del distretto Treviso Est degli Scout d'Europa (Fse) hanno promosso, nella mattinata, una campagna di pulizia generale lungo le mura di Treviso.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Treviso e Contarina, consentirà di ripulire dai rifiuti alcune aree pubbliche della cerchia muraria, alcune delle quali difficilmente accessibili, permettendo la raccolta, la differenziazione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul sedime del monumento storico. I volontari di Treviso Sotterranea e i Rover dei Gruppi Scout Fse di Carbonera, Silea, Meolo, Fossalta, Noventa di Piave e Roncade provvederanno anche alla raccolta delle ramaglie vegetali lungo le golene sulla fossa esterna e alla pulizia della vegetazione, al fine di rimettere in luce anche le fondazioni nascoste della lunetta della Madonna, un piccolo bastione crollato nel XVI secolo lungo il lato orientale della fortezza rinascimentale veneziana. Per questa pulizia straordinaria, Contarina ha fornito il materiale necessario: sacchi e contenitori per la raccolta dei rifiuti, ma anche guanti, pinze e gilet per ogni volontario. Fogliame, rami e altri residui vegetali raccolti nelle golene saranno radunati dai volontari in alcuni punti specifici e poi raccolti dagli operatori di Contarina. L'azienda ha scelto di sostenere fin da subito questa iniziativa, che coinvolge tanti giovani ragazzi e ragazze: un gesto concreto di impegno civico che ci ricorda quanto sia importante il contributo di tutti per mantenere pulita la città. Treviso Sotterranea provvederà anche a ripulire i percorsi previsti durante le visite guidate, non solo nelle golene lungo i corsi d'acqua, ma anche all'interno degli ambienti sotterranei, i quali, periodicamente, necessitano anch'essi di un'ordinaria sistemazione.

I commenti

«Siamo felici di sostenere un'iniziativa che non solo vede impegnate le associazioni della città ma che permette altresì di valorizzare il nostro patrimonio architettonico - le parole dell'assessore alle Politiche ambientali del Comune di Treviso, Alessandro Manera -. È importante portare avanti questi progetti che consentono di rendere la città sempre più pulita e accessibile, con un occhio di riguardo alle peculiarità che caratterizzano il territorio».

«Mi sono sempre impegnato per la valorizzazione del sistema bastionato cittadino e quindi aderisco con entusiasmo a questa iniziativa volta alla pulizia delle nostre Mura - conclude l'assessore Sandro Zampese -. In particolare, plaudo a quest’iniziativa di collaborazione tra il Comune di Treviso, Contarina e un gruppo di scout, coordinata dall’associazione Treviso Sotterranea che, grazie alla sua conoscenza del sistema bastionato, è competente a gestire correttamente attività de è una cotante presenza al sostegno della manutenzione ordinaria delle mura».