Covid, tornano le code al punto tamponi in Dogana

Lunedì 28 marzo il punto tamponi in Dogana a Treviso è tornato a riempirsi di auto in coda. Nulla a che vedere con i giorni più critici della quarta ondata di quest'inverno ma comunque un segnale da evidenziare dopo diversi giorni di calma piatta.

Gli accessi al punto tamponi dell'Ulss 2 avvengono solo su prenotazione ma, nonostante questo, nel primo pomeriggio diverse auto hanno dovuto fare la fila in Dogana prima di poter fare il test. Il serpentone di auto è comunque sempre rimasto all'interno dell'area delimitata dall'Ulss 2, senza arrivare alla area esterna con code che, nei mesi scorsi, avevano paralizzato la viabilità lungo la Tangenziale e il quartiere di San Giuseppe. Da oggi inoltre, lunedì 27 marzo, il punto tamponi della Zoppas Arena di Conegliano non è più attivo. Il Covid point è stato spostato al centro vaccini di San Vendemiano. Nelle ultime 24 ore sono 381 i nuovi positivi al Covid, 10.848 invece le persone attualmente positive e in isolamento a livello provinciale.

Gli orari dei Covid point