Resana, la Giunta approva l’acquisto dell’area di via Bolimbaghi

Il Consiglio Comunale di Resana, riunitosi sabato mattina, ha dato il via libera all’acquisto dell’area di via Bolimbaghi, di circa 3.400 metri quadrati, che potrà in futuro rappresentare una nuova area di espansione per poter pensare ad una riprogettazione della vicina Piazza De Gasperi, proprio di fronte alla chiesa. Un acquisto che il Comune va a fare proprio per ripensare il centro di Resana dove, in occasioni di manifestazioni varie o in occasione del mercato, manca a volte lo spazio a disposizione. “Un acquisto cercato da diversi anni – ha detto il sindaco Stefano Bosa – l’idea di avere uno spazio a disposizione a ridosso di piazza De Gasperi era tra gli obiettivi di questa Amministrazione che da alcuni anni aveva instaurato delle trattative con i proprietari per cercare di avere a disposizione quell’ultimo spazio disponibile a ridosso della piazza e di via Bolimbaghi”.

L’acquisto, che sarà fatto ad un importo di 180 mila euro, comprende anche una abitazione rurale che potrà essere utilizzata in futuro per le esigenze che si presenteranno. “Ora l’obiettivo è quello di cercare quelle idee che possano ridare nei prossimi anni una nuova vivibilità alla piazza – ha concluso il sindaco – nei prossimi anni si potrà pensare ad un concorso di idee o comunque a qualcosa che possa rendere la piazza un vero luogo di aggregazione più che un parcheggio…l’importante era assicurarsi questa area che, con la realizzazione in corso della nuova pista ciclabile di via fratta e via bolimbaghi diventa strategica per tutto il centro abitato”. Nello stesso consiglio comunale sono state presentate altre due proposte che riguardano i centri abitati di Castelminio, con la realizzazione di una nuova area verde in via montello di fronte alla chiesa, e a San Marco con un progetto di sistemazione dell’incrocio tra via Cadorna e via Montegrappa che prevede l’allargamento del marciapiedi e una maggiore visibilità in una zona che è sempre stata molto pericolosa per il transito delle auto.