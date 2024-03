Pasquetta senza auto a Resana: attesi oltre 500 baby ciclisti

Sarà una “Pasquetta” senza auto quella che ci sarà a Resana lunedì prossimo. In occasione del secondo “trofeo Ecoflam” di ciclismo giovanile sarà infatti chiuso al traffico il centro abitato del paese (via Martiri e via Castellana) con l’invito, per i residenti, di lasciare a casa l’auto e di recarsi in centro a piedi o in bicicletta.

Per l’occasione è previsto l’arrivo a Resana di oltre 500 giovani atleti che disputeranno ben 4 gare con le prove per esordienti e allieve donne che saranno valide come campionato provinciale di Treviso. L’evento, organizzato dall’U.C. Godigese in collaborazione con il Comune di Resana e gruppo ciclistico R2 Team, già l’anno scorso aveva ottenuto un grande successo di pubblico e di partecipazione. «L'invito è quello di trascorrere una Pasquetta all’insegna dello sport - le parole del sindaco Stefano Bosa nel presentare l’evento - il centro abitato per un giorno all’anno viene invaso da giovani ciclisti invece che dalle auto…vista l’occasione abbiamo pensato di trasformare la Pasquetta in una giornata ecologica e di sport, vietando quindi l’accesso agli automezzi”. Il trofeo sarà dedicato allo storico marchio “Ecoflam” che negli anni ‘80 era uno dei principali sponsor del ciclismo di tutto il Triveneto.