In pensione il luogotenente Mauro Pozzobon, per anni colonna dei carabinieri di Riese

Ultimo giorno in "servizio permanente effettivo", domani 27 febbraio 2024, per il Luogotenente Carica Speciale Mauro Pozzobon, Comandante dal 2016 della stazione carabinieri di Riese Pio X. Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1983, già da giovanissimo aveva prestato servizio a Riese per poi ricoprire vari incarichi presso il Comando Legione Carabinieri Veneto e i Nuclei Operativi delle Compagnie Carabinieri di Castelfranco Veneto e Montebelluna dove Pozzobon ha conseguito importanti risultati in rilevanti attività investigative. Sposato, padre di due figli, sempre impegnato anche nel volontariato, il Luogotenente Pozzobon è stato ricevuto nei giorni scorsi dal Comandante Provinciale, Colonnello Ribaudo, che, a nome dell' Arma tutta gli ha formulato il ringraziamento per l'opera svolta e i migliori auspici per il futuro.