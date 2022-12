Rivale Filodrammatici, ai residenti un pass per parcheggiare negli stalli blu

A partire dal 9 gennaio 2023 riprenderanno i lavori di ripristino della pavimentazione in ciottolato e dei marciapiedi di Rivale Filodrammatici a Treviso. Nell’area d’intervento sarà interdetto il traffico a frontisti e residenti, ma sarà garantito l’accesso pedonale utilizzando i percorsi predisposti.

I residenti i cui posti auto o garage non saranno accessibili potranno parcheggiare in qualunque stallo blu nelle immediate vicinanze, esponendo il pass crilasciato dall'Ufficio permessi della polizia locale. I residenti dovranno però fare richiesta del pass all’indirizzo pl.permessi@comune.treviso.it scrivendo il numero delle targhe dei veicoli interessati. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0422/1915555 e 0422/1915580. I lavori termineranno entro sabato 25 febbraio.