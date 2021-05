Il regista Rosario Brucato vince il Remi Award con un film girato nella Marca

"The Vanishing Hitchhiker", scritto, diretto, montato e prodotto dal filmmaker Rosario Brucato ha vinto il Bronze Remi Award alla 54esima edizione annuale del WorldFest - Houston International Film Festival, si tratta di un festival nato nel 1968, qualificato ai Canadian Screen Awards ed è considerato il terzo festival cinematografico indipendente più longevo e più antico al mondo, dopo San Francisco International Film Festival e New York Film Festival. Vincitori del Remi Award furono anche alcuni cineasti molto noti, tra cui Steven Spielberg, George Lucas, David Lynch, Ridley Scott, Oliver Stone, Ang Lee, Robert Rodriguez, i fratelli Coen e Francis Ford Coppola.

"The Vanishing Hitchhiker" è stato girato in provincia di Treviso, nella zona industriale sud di Motta di Livenza e a Cessalto con la collaborazione di alcuni cittadini del trevigiano tra cui il Comandante della polizia locale di Motta di Livenza, Emanuele Miorin, e con la partecipazione della Mastercycles di Motta di Livenza. Rosario Brucato vince anche al Bare Bones International Film & Music Festival a Muskogee in Oklahoma, festival che presenta opere cinematografiche indipendenti con budget inferiore al milione di dollari, nominato varie volte dalla celebre rivista MovieMaker. A New York vengono premiati, col Bronze Award, Giuseppe Brucato e Veronica Brucato come miglior coppia di attori protagonisti al Best Actor Award New York.

L'opera è disponibile attualmente al pubblico statunitense e presto sarà disponibile alla 40esima edizione del Minneapolis St Paul International Film Festival, dove è scattata la nomination per il regista Brucato che è stato nominato anche a Londra, al Lift-Off Global Network, nella categoria Extravaganza, dei celebri studi Pinewood di Londra, conosciuti per essere la sede di James Bond 007 e al Berlin Lift-Off Global Network.

Il filmmaker ha fatto incidere le musiche del film a Los Angeles, dalla rinomata compositrice giapponese Marika Takeuchi, mentre la color correction e la color grading sono state ultimate a Saint Paul nel Minnesota. The Vanishing Hitchhiker, che cita le location in provincia di Treviso nei titoli di coda, continuerà a concorrere nei festival internazionali, principalmente negli Stati Uniti d'America.