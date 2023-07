Treviso Mare, lunedì l'inaugurazione della nuova rotonda di Vallio

Lunedì 17 luglio, alle ore 11 a Roncade, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, inaugurerà la nuova rotonda di Vallio sulla Treviso Mare in uno degli incroci più critici per la viabilità nella Marca. Un'opera quindi destinata a rivoluzionare il traffico da e verso Jesolo.

L’appuntamento è in via IV Novembre 9. All’inaugurazione sarà presente anche la vicepresidente regionale e assessore ai trasporti, Elisa De Berti. «Abbiamo sostenuto un investimento ingente di 3,6 milioni di euro - aveva spiegato il Governatore nel giorno della posa della prima pietra, lo scorso 27 ottobre - perché questo era uno dei peggiori punti neri della viabilità veneta che richiedeva una risposta strutturale in un territorio che la meritava e che ne beneficerà anche quando entrerà in esercizio l’Autostrada del Mare».