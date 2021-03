Treviso, nuova protesta contro la Dad: «Riapriamo tutte le scuole»

Venerdì mattina, 26 marzo, Treviso è stata teatro di una nuova mobilitazione contro la chiusura prolungata delle scuole. Ad organizzare la protesta il movimento "Priorità alla scuola" che, dopo il successo del sit-in di sabato 20 marzo, ha deciso di replicare l'iniziativa aderendo allo sciopero nazionale del mondo della scuola tenutosi oggi in tutta Italia nel giorno in cui il Governo Draghi ha annunciato che, dal 7 aprile, le scuole fino alla prima media riprenderanno le lezioni in presenza anche in zona rossa.

«Ci siamo dati appuntamento sulle Mura di Treviso, nell'area del Batione San Marco, nuovamente insieme a studenti, studentesse, docenti e genitori per dire il nostro no al protrarsi della chiusura delle scuole - spiegano i manifestanti - Vogliamo una scuola al primo posto, in un Paese che crede in questa istituzione tanto da investire il necessario perché la scuola sia un luogo di crescita e formazioni degli adulti di domani. Oltre un centinaio i partecipanti all'iniziativa: tanti genitori e insegnanti ma anche numerosi giovani accorsi con logan e striscioni contro la didattica a distanza. Unanime il grido dei manifestanti: «La scuola si-cura non si chiude».